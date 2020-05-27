Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bini aştı Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 4 bini geçti.

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 4 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 170 artarak 4 bin 146'ya ulaştığı bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle toplam 184 kişinin yaşamını yitirdiği ve 588 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 14 ölüm görüldüğü kaydedildi.

Kuzey Afrika'da Mısır, kıtanın güneyinde Güney Afrika Cumhuriyeti, batıda Nijerya, Doğu Afrika'da Sudan ve Orta Afrika'da Kamerun, bölgelerinde en fazla vakaya rastlanan ülkeler oldu.?

Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Eritre, Lesotho, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda'da şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: AA