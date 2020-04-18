Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 33 arttı Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte vaka sayısı 66'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte vaka sayısı 66'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 33 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 66 olduğu kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle şu ana kadar 10 ölüm yaşandığı, 6 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Kaynak: AA