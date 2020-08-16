Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bini aştı
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Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bini aştı

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 12 bini geçti.

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bini aştı
16.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:08

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 12 bini geçti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 72 saatte 103 artarak 12 bin 314'e yükseldi.

Son 72 saatte 2 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 798 oldu.

Ülke genelinde Kovid-19 tedavisi gören 6 bin 350 kişi de sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA

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