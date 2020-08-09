Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bine yaklaştı Sudan'da son 48 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 62 artarak 11 bin 956'ya yükseldi.

Sudan'da son 48 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 62 artarak 11 bin 956'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 48 saatte 8 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 956'ya yükselirken, salgının başlangıcından bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 781 oldu.

Kovid-19 tedavisi gören 6 bin 266 kişi de sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA