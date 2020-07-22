Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bini aştı
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Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bini aştı

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 11 bin 127'ye yükseldi.

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bini aştı
22.07.2020 08:21 | Son Güncelleme: 22.07.2020 08:28

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 11 bin 127'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 5 günde 13 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 135 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 706'ya, vaka saysının da 11 bin 127'ye yükseldiği bildirilen açıklamada, 5 bin 816 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Başkent Hartum, 8001 vaka ile virüsün en çok görüldüğü yer olurken, Orta Darfur eyaletinde şu ana kadar sadece 6 vaka kaydedildi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 753 bin 914'e ulaştı, 15 bin 779 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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