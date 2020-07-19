Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bine yaklaştı Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10 bin 992'ye yükseldi.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10 bin 992'ye yükseldi.?

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 230 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 693'e, vaka sayısının da 10 bin 992'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, 5 bin 707 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Kaynak: AA