Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 762'ye yükseldi
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10 bin 762'ye yükseldi.
18.07.2020 23:29 | Son Güncelleme: 18.07.2020 23:29
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10 bin 762'ye yükseldi.?
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 235 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece, virüs kaynaklı can kaybının 680'e, vaka sayısının da 10 bin 762'ye yükseldiği, 5 bin 668 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
Afrika genelinde vaka sayısı 700 bine yaklaşırken, 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA