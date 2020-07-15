Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 527'ye yükseldi Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 10 bin 527'ye çıktı.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 10 bin 527'ye çıktı.?

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 113 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 668'e, vaka saysının da 10 bin 527'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, 5 bin 601 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Afrika genelinde vaka sayısı 640 bini aşarken, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA