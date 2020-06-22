Sudan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 533'e yükseldi
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 533'e çıktı.
22.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:58
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 533'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 118 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 12 kişi yaşamını yitirdi.
Kovid-19 kaynaklı can kaybının 533'e yükseldiği ülkede, vaka sayısı 8 bin 698'e ulaştı,?? 3 bin 460 hasta iyileşti.
Kaynak: AA