Sudan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 506'ya yükseldi
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Sudan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 506'ya yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 506'ya çıktı.

Sudan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 506'ya yükseldi
20.06.2020 03:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 04:04

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 506'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 296 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 506'ya yükseldiği ülkede, vaka sayısı 8 bin 316'ya ulaştı,?? 3 bin 86 hasta iyileşti.

Salgın önlemlerinin kademeli olarak gevşetildiği ülkede son olarak 2 aydır uygulanan cami ve kiliselerde toplu ibadet yasağı kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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