Sudan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 506'ya yükseldi Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 506'ya çıktı.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 506'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 296 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 506'ya yükseldiği ülkede, vaka sayısı 8 bin 316'ya ulaştı,?? 3 bin 86 hasta iyileşti.

Salgın önlemlerinin kademeli olarak gevşetildiği ülkede son olarak 2 aydır uygulanan cami ve kiliselerde toplu ibadet yasağı kaldırılmıştı.

Kaynak: AA