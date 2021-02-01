Sudan'da Kovid-19 nedeniyle kapalı olan okullar yeniden açıldı

Sudan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan tüm okullar, ülke genelinde yeniden açıldı.

Sudan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan tüm okullar, ülke genelinde yeniden açıldı.

Başkent Hartum'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Hartum Okullarının da aralarında olduğu eğitim kurumlarındaki öğrenciler, salgına karşı alınan tedbirlere uyarak okula başladı.

TMV Sudan Direktörü Fahreddin Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasında köprü vazifesi gören okulun 1665 öğrencisiyle yeniden eğitime başladığını söyledi.

Sudan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Kasım'da tüm seviyelerde eğitime ara verilmişti.

Virüsten 1807 kişinin hayatını kaybettiği Sudan, Etiyopya'nın ardından Doğu Afrika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem