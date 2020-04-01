Sudan'da Kovid-19 nedeniyle Ekonomi Kongresi ertelendi Sudan'da hükümet, kronikleşen ekonomik krizden ülkeyi kurtarmak için düzenleyeceği Ekonomi Kongresi'ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledi.

Sudan'da hükümet, kronikleşen ekonomik krizden ülkeyi kurtarmak için düzenleyeceği Ekonomi Kongresi'ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledi.

Hükümetten yapılan açıklamada, bu ayın 29'unda yapılması planlanan kongrenin salgın nedeniyle haziran ayına ertelendiği belirtildi.

Hükümet Sözcüsü Faysal Salih, Ekonomi Kongresi'nin 2-4 Haziran'da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Sudan'da 7 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstatistik Kurumu, şubat ayında enflasyon oranının yüzde 71,4'e çıktığını açıklamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in nisan ayındaki darbeyle devrilmesinden kısa süre önce hükümet, ekonomik krizin idaresi için 6 Mart 2019'da "Yüksek Düzeyli Mekanizma" kurulmasını kararlaştırmıştı.

Sudan cüneyhi dolar karşısında dibi gördü

Ülke, hayat pahalılığı nedeniyle artan gösteriler sonrası ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle hükümet değişikliğine gitse de ekonomik krizden bir türlü kurtulamadı. Ülkede halkın en çok muzdarip olduğu konulardan akaryakıt ve gıda krizi de henüz çözüme kavuşturulamadı.

Sudan cüneyhi, Amerikan doları karşısında bugün en düşük seviyesini gördü.

Sudan'da karaborsada dolar 140 cüneyhe kadar çıktı. Doların karaborsada bozdurulduğu ülkede, bankalarda ise dolar 55 cüneyhten işlem görüyor.

Kaynak: AA