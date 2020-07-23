Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 708'e yükseldi
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Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 708'e yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 11 bin 237'ye çıktı.

Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 708'e yükseldi
23.07.2020 05:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 05:12

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 11 bin 237'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 110 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 708'e, vaka saysının da 11 bin 237'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, 5 bin 835 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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