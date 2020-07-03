Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 604'e yükseldi Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 604'e yükseldi.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 604'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 90 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 604'e, vaka saysının da 9 bin 663'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 4 bin 624 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, salgın 7 bin 78 vaka ile en çok başkent Hartum'da görüldü, burayı El Cezira (927) ve Kadarif (249) eyaletleri izledi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 434 bin 442, ölü sayısı 10 bin 662'ye yükseldi.

Kaynak: AA