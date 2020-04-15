Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.
15.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:04
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 32 olurken, 4 kişi de iyileşti.
Afrika genelinde ise 52 ülkeye yayılan salgında vaka sayısı 15 bini geçti, ölü sayısı 831'e yükseldi.
Kaynak: AA