Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 459'a yükseldi
Sudan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 459'a yükseldi.
15.06.2020 01:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 02:04
Sudan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 459'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Böylece virüsten ölenlerin sayısı 459'a çıktı.
Ülkede vaka sayısı ise 213 artışla 7 bin 220'ye ulaştı.
Virüs nedeniyle şimdiye kadar 2 bin 610 kişinin de iyileştiği kaydedildi.
Kaynak: AA