Sudan'da Kovid-19'dan 29 kişi hayatını kaybetti
Sudan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 29 kişi artarak 262'ye yükseldi.
30.05.2020 22:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:49
Sudan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 29 kişi artarak 262'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 279 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 29 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
Vaka sayısının 4 bin 800'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, ölenlerin sayısının 262'ye çıktığı belirtildi.
Açıklamada, toplam 1272 kişinin de iyileştiği kaydedildi.
Kaynak: AA