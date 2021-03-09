Sudan'da Kovid-19 aşılama süreci başladı
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Sudan'da Kovid-19 aşılama süreci başladı

09.03.2021 23:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 23:21
Sudan'da Kovid-19 aşılama süreci başladı

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama süreci başladı.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama süreci başladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, başkent Hartum'daki Cebra Hastanesinde AstraZeneca-Oxford Kovid-19 aşısını ilk olarak Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Usame Abdurrahim oldu.

Bu sırada Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX), Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcileri de hastanede hazır bulundu.

Aşı sonrası açıklama yapan Abdurrahim, Sudan'ın Orta Doğu ve Afrika'da aşının ilk ulaştığı ülkelerden olduğunu belirtti.

Abdurrahim, aşılamada, sağlık çalışanlarıyla hastalar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlara öncelik verileceğini belirtti.

DSÖ'nün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVAX tarafından gönderilen Kovid-19 aşılarının ilk partisini martın ilk haftasında çok sayıda Afrika ülkesi teslim almıştı.

Bu ülkeler arasında Sudan'ın yanı sıra Kenya, Fildişi Sahili, Lesotho, Nijerya, Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Angola ve Gambiya bulunuyor.

Ülkede bugüne kadar 28 bin 766 kişi Kovid-19'a yakalanırken, ölenlerin sayısı 1915'e yükseldi, 23 bin 268 kişi ise iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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