Sudan'da koronavirüs salgını nedeniyle 44 kişi karantinaya alındı
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fahrettin koca, Sudan, Güncel

Sudan'da koronavirüs salgını nedeniyle 44 kişi karantinaya alındı

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 44 kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

17.03.2020 23:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:18
Sudan'da koronavirüs salgını nedeniyle 44 kişi karantinaya alındı

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 44 kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum, Sudan resmi haber ajansı binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tum, "Kesinleşmiş yeni vaka yok. Yurt dışından virüsün etkilediği ülkelerden getirilen vatandaşlarımızdan 44'ü karantina altına alındı. Ayrıca ülke içinde virüs taşıdıkları şüphesiyle de 10 kişi gözetim altında tutuluyor. Virüs kaynaklı hayatını kaybeden vatandaşın tüm aile bireyleri de karantinada." diye konuştu.

Vatandaşlardan salgınla mücadelede desteklerini sürdürmelerini, şüpheli durumları bildirmelerini isteyen Bakan Tum, ülke genelinde ilave karantina merkezleri kurmaya devam ettiklerini belirtti.

Tum, bundan sonra basın toplantısı düzenlemeyeceğini, gazetecilere virüsle ilgili bildiri göndereceklerini kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Vela el-Buşi de yaptığı yazılı açıklama ile ülke genelinde futbol dahil tüm spor müsabakalarının iptal edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 50 yaşlarında bir vatandaşın cuma günü virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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