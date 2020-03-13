Sudan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Sudan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haberler
Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Sağlık

Sudan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Sudan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği ve hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

13.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:34
Sudan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Sudan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği ve hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 50 yaşlarında bir vatandaşa yapılan testin pozitif çıktığı ve dün hayatını kaybettiği belirtildi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün uyarılarına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Hükümet, virüse karşı alınan önlemler kapsamında Mısır'a açılan Eşkit ve Erkın kara hudut kapıları ile Halfa en-Nehri deniz hudut kapısının kapatıldığını ve Mısır, Çin, Güney Kore, Japonya, İran, İtalya, Fransa ve İspanya vatandaşlarına seyahat yasağı getirdiğini açıklamıştı.

Afrika kıtasında Sudan'la birlikte Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki yaklaşık 170 virüs vakasının 4'ü ölümle sonuçlandı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Haber
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor Haber
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Haber
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Koronavirüs nedeniyle bir kaleme daha zam yapıldı iddiası Haber
Koronavirüs nedeniyle bir kaleme daha zam yapıldı iddiası
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Ece Erken Can Yaman Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Ünal Karaman Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Avrupa Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Sudan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 19:30:08. #1.14#