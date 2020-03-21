Sudan'da korona virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti Sudan'da korona virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesi ve vaka sayısının 2'ye yükselmesi üzerine ülkenin başkenti Hartum'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sudan'da korona virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesi ve vaka sayısının 2'ye yükselmesi üzerine ülkenin başkenti Hartum'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Sudan'da vaka sayısı artıyor. Sudan'da bir kişinin hayatını kaybetmesi ve vaka sayısının artmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında Sudan başkenti Hartum'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkede genelinde virüsün yayılmaması için tedbirler artırıldı. Yeni vakanın 40 yaşlarında uluslararası bir kurumda çalışan yabancı bir vatandaş olduğunu açıklandı. Korona virüs çıkan kişinin ailesi karantinaya alındı ve testleri sürüyor. - HARTUM

Kaynak: İHA