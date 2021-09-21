Sudan'da kontrol altına alınan darbe girişiminde zırhlı askeri birlikleri ikna çabaları sürüyor - Haberler
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Sudan'da kontrol altına alınan darbe girişiminde zırhlı askeri birlikleri ikna çabaları sürüyor

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'da kontrol altına alınan darbe girişiminde zırhlı askeri birlikleri ikna çabaları sürüyor

Sudan'da sabah saatlerinde bir grup subay tarafından başlatılan ve ordunun kontrol altına alındığını açıkladığı darbe girişiminde zırhlı askeri birliklerdeki bazı subay ve askerleri ikna çabalarının sürdüğü bildirildi.

Sudan'da sabah saatlerinde bir grup subay tarafından başlatılan ve ordunun kontrol altına alındığını açıkladığı darbe girişiminde zırhlı askeri birliklerdeki bazı subay ve askerleri ikna çabalarının sürdüğü bildirildi.

Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe girişimi ile ilgili gözaltıların devam ettiğini belirterek, ordunun darbeye katılan zırhlı askeri birliklerle direniş göstermeden teslim olmaları için görüşmeler yaptığını söyledi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada ise Um Durman ve Vadi Seyyidna askeri bölgeleri ile Zırhlı Birlikler'deki bazı subayların darbe girişiminde yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada bir grup askerin darbe bildirisini okutmak için sabah saatlerinde devlet radyosu binasına girdiği ancak darbenin başarısız olduğu anlaşılınca bundan vazgeçtikleri ifade edildi.

Sudan basınında askeri kaynaklara dayandırılan haberler de, Tümgeneral Abdulbaki Bekravi liderliğindeki bir grup subayın Sudan ordusunun zırhlı birliklerinin kontrolünü ele geçirdiği kaydedildi.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın basın danışmanı Tahir Ebu Hace de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada girişimin başarısızlığa uğratıldığını söyledi.

Sudan ordusu ve hükümet, darbe girişiminin tüm detayları hakkında kısa süre içerisinde açıklama yapılacağını duyurdu.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: Sudan resmi haber ajansı, askeri darbe girişiminin ordu ve emniyet güçleri tarafından engellendiğini, darbecilerin gözaltına alındığını ve soruşturma...

Son dakika haberi: Sudan resmi haber ajansı, askeri darbe girişiminin ordu ve emniyet güçleri tarafından engellendiğini, darbecilerin gözaltına alındığını ve soruşturma...

 Sudan'ın başkenti Hartum'da bazı askeri araçları ele geçirerek darbe girişiminde bulunan 40 subayın gözaltına alındığı bildirildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da bazı askeri araçları ele geçirerek darbe girişiminde bulunan 40 subayın gözaltına alındığı bildirildi.

 Sudan'da başarısız darbe girişimi

Sudan'da başarısız darbe girişimi
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Haber: Sudan'da kontrol altına alınan darbe girişiminde zırhlı askeri birlikleri ikna çabaları sürüyor - Haberler
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