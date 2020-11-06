Sudan'da Kadarif eyaleti de Etiyopya ile sınırını kapattı

Sudan'da Kesele eyaletinin ardından Kadarif eyaleti de, Etiyopya federal hükümeti ile Tigray eyaleti yönetimi arasındaki gerginlik nedeniyle Etiyopya ile sınırını kapattı.

Sudan'da Kesele eyaletinin ardından Kadarif eyaleti de, Etiyopya federal hükümeti ile Tigray eyaleti yönetimi arasındaki gerginlik nedeniyle Etiyopya ile sınırını kapattı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kadarif Eyaleti Güvenlik Komitesi, Etiyopya ordusuna bağlı güçler ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki çatışmaların sürmesi üzerine Etiyopya sınırındaki Kallebat ve Lukdi sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

Haberlerde, ordunun, sınır hattında çatışma taraflarının sızmalarını önlemek için takviye birlikleri konuşlandırmayı sürdürdüğü bilgisine yer verildi.

Kesele Valiliği de çatışmalar nedeniyle dün Etiyopya sınırını ikinci bir emre kadar kapatma kararı almıştı.

6 aylık OHAL ilan edilmişti

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı 4 Kasım'da askeri harekat kararı aldıklarını ve Tigray eyaleti yönetimini devirmesi için orduya emir verdiğini açıklamıştı.?

Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Tüm telefon ve internet hatlarının kesildiği bölgede, OHAL'i yönetecek özel askeri güç de kurulmuştu.?

İç savaştan endişe ediliyor?

Ahmed'in kararının uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.??

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.??

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.??

Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem