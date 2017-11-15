Sudan'da Kaçırılan İsviçreli Yardım Görevlisi Kurtarıldı

Sudan'ın Kuzey Darfur vilayetinde kaçırılan İsviçre vatandaşı Margaret Sheinkel isimli yardım görevlisinin kurtarıldığı bildirildi.



Kuzey Darfur Valisi Ofis Müdürü Halid Meryud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı kişilerce kaçırılan Sheinkel'in güvenlik güçlerinin çalışması sonucu Faşir kentinde kurtarıldığını belirtti.



Sheinkel'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Meryud, yardım görevlisinin güvenlik güçleri karargahında olduğunu ve ilerleyen saatlerde Hartum'a nakledileceğini ifade etti.



Sudan'ın Kuzey Darfur vilayetinde 15 yıldır yardım faaliyetleri yürüten İsviçre vatandaşı Sheinkel, 8 Ekim'de silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı



İstikrarsızlığın sürdüğü Sudan'da, 2003 yılından bu yana adam kaçırma olayları ve Sudan Ordusu ile silahlı kişiler arasında çatışmalar yaşanıyor.