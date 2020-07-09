Sudan'da kabine değişikliği Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, halkın reform taleplerine karşılık olarak kabinede revizyona gitti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, halkın reform taleplerine karşılık olarak kabinede revizyona gitti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, geçici hükümetin Başbakanı Hamduk, kabine üyeleriyle yaptığı toplantıda, 30 Haziran 2020'de reform ve devrimin gidişatının düzeltilmesi talebiyle ülke genelinde düzenlenen gösterilerde sokağın çağrısına cevap olarak hükümette revizyonun gerekli olduğunu belirterek, bazı bakanların istifasını istedi.

Başbakan Hamduk'un talebiyle, Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah, Maliye ve İktisadi Planlama Bakanı İbrahim el-Bedevi, Enerji ve Madencilik Bakanı Adil Ali İbrahim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı İsa Osman Şerif, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Haşim Tahir Şeyh Taha ve Hayvancılık Bakanı Alemuddin Abdullah Ebşir istifasını sundu.

Hamduk, istifa dilekçesini sunmayan Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum'u ise görevinden azletti.

Boşalan bakanlıklara atama yapılana kadar Dışişleri Bakanlığı görevini Ömer İsmail Kameruddin, Maliye ve İktisadi Planlama Bakanlığını Hiba Ahmed Ali, Enerji ve Madencilik Bakanlığını Hayri Abdurrahman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığını Abdulkadir Terkavi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını Haşim İbn Avf, Hayvancılık Bakanlığını Adil Ferah İdris ve Sağlık Bakanlığını Sare Abdulazim Haseneyn yürütecek.

Binlerce Sudanlı, geçici hükümetin, Ömer el-Beşir iktidarını sona erdiren Aralık 2018 devriminin "gidişatını düzeltmesi ve reformları hızlandırması" talebiyle 30 Haziran'da ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Kaynak: AA