Sudan'da kabilelerin çatışmasında 3 kişi öldü, 79 kişi yaralandı

Sudan'ın doğusunda Beni Amir ve Nuba kabileleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.

Sudan'ın doğusunda Beni Amir ve Nuba kabileleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.

Kesele Valisi Mahmud Babekr, yaptığı açıklamada, aralarında yılardır husumet bulunan Beni Amir ve Nuba kabileleri arasında perşembe başlayan olayların güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bastırıldığını ancak ertesi gün yeniden başladığını söyledi.

Beni Amir kabilesinin evlerinin yakıldığı şiddet olaylarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 79 kişinin yaralandığını belirten Vali Babekr, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu olayların sona erdiğini, her iki taraftan 59 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan kenti sakini Arap ve Müslüman Beni Amir ile Arap olmayan Hristiyan ve Animist Nuba kabileleri arasında uzun yıllardır anlaşmazlık yaşanıyor.

Taraflar geçen yıl eylülde Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu'nun girişimiyle barışsa da son olarak ocak ayında yaşanan çatışmalarda onlarca kişi ölmüş, yüzün üzerinde kişi yaralanmıştı.

Sudan'da Arap ve Afrika asıllı kabileler arasında onlarca yıldır süren anlaşmazlıklar, son yıllarda bireysel silahlanmanın artmasıyla kanlı çatışmalara dönüştü.

Kaynak: AA