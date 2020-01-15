Sudan'da isyancı askerlerin ele geçirdiği petrol sahaları kurtarıldı

15.01.2020 23:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:20

Sudan'da bazı istihbarat mensuplarının dünkü kalkışması sırasında işgal ettiği iki petrol sahası, güvenlik güçlerinin operasyonuyla geri alındı.

Enerji ve Maden Bakanı Adil Ali İbrahim, yaptığı basın açıklamasında, istihbarat teşkilatı operasyonlar biriminin bazı üyelerince, dün öğle saatlerinde başlayan ayaklanma sırasında ele geçirilen Kurdufan eyaletindeki Hudeyde ve Ebu Sufyan petrol sahasında güvenlik güçlerinin isyancı askerlerle sabah saatlerine kadar yürüttüğü ikna çabalarının sonuç verdiğini ve kontrolün sağlandığını belirtti.

İbrahim, "Silahlı kuvvetler akıllıca hareket ederek herhangi bir can kaybı yaşanmadan isyancılarla anlaşma yoluna gitti ve onları bölgeden uzaklaştırdı." ifadesini kullandı.

Silahlı grubun alana girerek işçilere zorla üretimi sonlandırdığını söyleyen İbrahim, ordunun müdahalesinin ardından günlük 24 bin varil üretim yapılan sahanın can kaybı yaşanmadan kontrol altına alındığını kaydetti.

Sudan'ın başkenti Hartum'da dün görevlerine son verilmesi ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle ayaklanan bazı istihbarat mensupları, ordunun müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilmiş, olaylarda 2'si asker 5 kişi hayatını kaybetmiş, biri sivil 5 kişi yaralanmıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, sabah saatlerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, protesto ve ayaklanmaların olduğu tüm istihbarat merkezlerinin kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Resmi istatistiklere göre Sudan günlük 70 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA