Sudan'da İsrail'le normalleşme karşıtları "Abraham Anlaşması"nı protesto etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Sudan'da İsrail'le normalleşme karşıtları "Abraham Anlaşması"nı protesto etti

17.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:46
Sudan'da İsrail'le normalleşme karşıtları

Sudan'ın başkenti Hartum'da onlarca kişi, İsrail'le yapılan "Abraham Anlaşması"nın iptali talebiyle Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde protesto gösterisi düzenledi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da onlarca kişi, İsrail'le yapılan "Abraham Anlaşması"nın iptali talebiyle Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde protesto gösterisi düzenledi.

İsrail'le Normalleşmeye Karşı Halk Güçleri'nin çağrısıyla Başbakanlık önünde toplanan eylemciler, "Halk İsrail'le normalleşme anlaşmasının iptalini istiyor. Normalleşme hükümeti istifa." sloganları attı.

Protestocular, "Abraham Anlaşması, ülkeyi Siyonistlere satan gizli maddeler içeriyor", "Abraham Anlaşması iptal edilsin", "Normalleşme suçtur, Mescid-i Aksa'ya ihanettir" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, Cumhurbaşkanlığına çıkan yolda lastikler yaktı, barikatlarla yolu trafiğe kapattı.

Sudan, 6 Ocak'ta ABD'nin Hartum Büyükelçiliği'nde İsrail'le "Abraham Accords (İbrahim Anlaşması)" adı verilen normalleşme anlaşmasını resmen imzalamıştı.

BAE ve Bahreyn de İbrahim Anlaşması'nı imzalamıştı

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, 25 Ekim'de İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

BAE ve Bahreyn dışişleri bakanları, 11 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Abraham Anlaşması'na imza atmışlardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Hadise Aleyna Tilki Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal İsmail Kartal Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sudan'da İsrail'le normalleşme karşıtları "Abraham Anlaşması"nı protesto etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 18:52:01. #1.15#
title