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Sudan'da internet yasağı sona erdi

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'da internet yasağı sona erdi

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahale ile başlayan internet yasağı kısmen sona erdi.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahale ile başlayan internet yasağı kısmen sona erdi.

Kamu şirketi Sudani'deki kısıtlama sürerken, MTN ve Zain gibi firmalarda internet hizmeti normale döndü ancak WhatsApp gibi bazı sosyal medya uygulamalarına henüz erişim sağlanamıyor.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

Ordunun OHAL kararı öncesinde sabah saatlerinde ülke genelinde tüm internet ve telefon hatları kesilmişti.

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AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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