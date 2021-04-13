Sudan'da ilk teravih namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel
Sayeda Sanhori Camisi'nde kılınan teravih namazından detaylar HARTUM - Sudanlılar, yarın başlayacak ramazan ayının ilk teravih namazını başkent Hartum'daki Sayeda Sanhori Camisi'nde kıldı.
Sayeda Sanhori Camisi'nde kılınan teravih namazından detaylar HARTUM - Sudanlılar, yarın başlayacak ramazan ayının ilk teravih namazını başkent Hartum'daki Sayeda Sanhori Camisi'nde kıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali