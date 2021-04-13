Sudan'da ilk teravih namazı kılındı
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Sudan'da ilk teravih namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Sayeda Sanhori Camisi'nde kılınan teravih namazından detaylar HARTUM - Sudanlılar, yarın başlayacak ramazan ayının ilk teravih namazını başkent Hartum'daki Sayeda Sanhori Camisi'nde kıldı.

Sayeda Sanhori Camisi'nde kılınan teravih namazından detaylar HARTUM - Sudanlılar, yarın başlayacak ramazan ayının ilk teravih namazını başkent Hartum'daki Sayeda Sanhori Camisi'nde kıldı.

Sudan'da ilk teravih namazı kılındı
Sudan'da ilk teravih namazı kılındı
Sudan'da ilk teravih namazı kılındı
Sudan'da ilk teravih namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali

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