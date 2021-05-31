Sudan'da iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 11 kişi öldü
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Sudan'da iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 11 kişi öldü

Sudan'da iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 11 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Batı Darfur Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Foro Baranga'da bir gencin vurulmasının ardından iki etnik grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 11 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, çatışmada çok sayıda dükkan ve iş yeri tahrip edildi.

Yetkililer, bölgeye güvenlik gücü sevk etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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