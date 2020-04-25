Sudan'da hükümetten ekmek ve benzin kuyruğunu bitirme sözü
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Sudan'da hükümetten ekmek ve benzin kuyruğunu bitirme sözü

Sudan hükümeti, ekonomik kaynaklı yakıt ve un tedarikindeki sıkıntıların neden olduğu istasyonlar ve fırınlar önünde oluşan uzun kuyrukları bir hafta içerisinde bitirme sözü verdi.

25.04.2020 23:10 | Son Güncelleme: 25.04.2020 23:10
Sudan'da hükümetten ekmek ve benzin kuyruğunu bitirme sözü

Sudan hükümeti, ekonomik kaynaklı yakıt ve un tedarikindeki sıkıntıların neden olduğu istasyonlar ve fırınlar önünde oluşan uzun kuyrukları bir hafta içerisinde bitirme sözü verdi.

Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için kurulan Acil Durum Komitesi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik sıkıntılara değindi.

Salih, "İstasyon sayısındaki artışla birlikte akaryakıt arzında nispeten bir rahatlama oldu. Mevcut rapor ve istatistikler, ramazan ayının ilk haftasında ekmek, yakıt ve mutfak tüpündeki kuyrukları bitireceğimizi doğruluyor." ifadelerini kullandı.

Port Sudan Limanı'na büyük miktarda un ve yakıt sevkiyatı yapıldığını, birçok geminin de yükünü indirmek için beklediğini belirten Faysal Muhammed Salih, mevcut yakıt ve unun 2 aydan fazla yeterli olacağını öngördüklerini, daha uzun vadeli planlar üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Güney Sudan'ın ayrılmasıyla girilen ekonomik kriz çözülemedi

Nakit sıkıntısı sebebiyle piyasaya yakıt ve un tedarikinin düzenli yapılamadığı Sudan'da aylardır fırınlar, tüpçüler ve akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşuyor. İstasyonlarda günün yarısını kuyruklarda geçiren ve benzin alamayan bazı vatandaşlar ise benzin ve tüpü karaborsadan fahiş fiyatlardan temin etmek zorunda kalıyor.

Ekmek ve yakıt krizi ülke genelinde zaman zaman protesto ediliyor.

Yılda yaklaşık 2 milyon ton buğday tüketen Sudan, bunun ancak yüzde 17'sini kendisi üretebiliyor. Abdullah Hamduk hükümeti ise mali kriz nedeniyle ithalat konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Güney Sudan'ın 2011'de referandumla ayrılmasının ardından petrol gelirlerinin yüzde 80'ine yakınını kaybeden Hartum hükümeti, o dönem girdiği ekonomik krizden henüz kurtulamadı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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