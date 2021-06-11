Sudan'da hükümetle ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey arasındaki barış müzakereleri askıya alındı

Sudan hükümeti ile silahlı grup Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) arasındaki barış müzakereleri, tarafların anlaşmazlık noktalarını yeniden gözden geçirmesi için askıya alındı.

Sudan hükümeti ile silahlı grup Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) arasındaki barış müzakereleri, tarafların anlaşmazlık noktalarını yeniden gözden geçirmesi için askıya alındı.

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Konsey Üyesi Şemseddin Kebbaşi başkanlığındaki Sudan heyeti ile Ammar Amon liderliğindeki SPLM-N heyeti, Güney Sudan Ara Buluculuk Komitesi Başkanı ve Güney Sudan Devlet Başkanı Danışmanı Tut Gulwak ile ayrı ayrı görüştü.

Gulwak, ara buluculuk heyetinin tartışmalı meselelere gerekli çözümler bulmak amacıyla iki tarafın daha fazla istişare yürütebilmesi için doğrudan müzakere oturumlarını erteleme kararı aldıklarını söyledi.

Gulwak, taraflar arasındaki anlaşmazlık noktalarının çözülemeyecek derecede büyük meseleler olmadığını, çözümün tarafların kararlılık ve iradesiyle sağlanabileceğini belirtti.

Hükümetin müzakere heyeti sözcüsü Halid Ömer Yusuf da Güney Sudan Ara Buluculuk Heyeti'nin "olumlu ve yapıcı bir vizyon" sunduğunu ifade etti.

Yusuf, "Hükümet heyeti, askıda kalan konuların üstesinden gelmek için elinden gelen her şeyi yapacak." diye konuştu.

Sudan Hükümeti ile Abdulaziz el-Hılu liderliğindeki muhalif silahlı grup SPLM-N örgütü, Nisan 2021'de barış müzakerelerini sürdürme kararı almıştı.

Silahlı SPLM-N örgütü, Mavi Nil ve Güney Kurdufan eyaletleri için bağımsızlık referandumu yapılması ve ülkede laik bir devlet kurulmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem