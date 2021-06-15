Sudan'da hükümetin ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'le barış müzakereleri süresiz askıya alındı
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Sudan'da hükümetin ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'le barış müzakereleri süresiz askıya alındı

Sudan'da hükümetin ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'le barış müzakereleri süresiz askıya alındı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Güney Sudan'ın ara buluculuğunda Sudan hükümeti ile silahlı grup Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) arasındaki barış müzakerelerinin süresiz askıya alındığı bildirildi.

Güney Sudan'ın ara buluculuğunda Sudan hükümeti ile silahlı grup Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) arasındaki barış müzakerelerinin süresiz askıya alındığı bildirildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Şemseddin Kebbaşi başkanlığındaki Sudan heyeti ile Ammar Amon liderliğindeki SPLM-N heyeti, Ara Buluculuk Komitesi Başkanı ve Güney Sudan Devlet Başkanı Danışmanı Tut Gulwak, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da bir araya geldi.

Güney Sudan Ara Buluculuk Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşmazlıklar konusunda daha fazla istişare ve diyalog için müzakereler süresiz askıya alındı.

Tarafların taslak çerçeve anlaşma metnindeki konuların çoğunda anlaşma sağladığı, buna karşın bir dizi konuda nihai karara varılamadığı ifade edildi.

Ara Buluculuk Komitesi, iki tarafla da mutabık kalarak mevcut müzakere ve diyalog oturumlarını süresiz erteleme kararı aldı.

Komitenin müzakerelerin yeniden başlatılması için taraflar arasındaki temasları sürdüreceği belirtilen açıklamada, ayrıntı verilmeden 19 başlıktan 15'inin müzakerelerinin tamamlandığı kaydedildi.

Egemenlik Konseyi Üyesi Kebbaşi, "Müzakere oturumlarında kalan konuları tartışmak için ilerlemeyi sağlayan bir irade ve olumlu bir ruh hakim. Hükümet, uygun şartlar oluştuğunda aynı arzu ve iradeyle kalan konuları tamamlamak için SPLM-N ile müzakerelere dönecek." ifadelerini kullandı.

SPLM-N Temsilcisi Amon ise tarafların taslak çerçeve anlaşmasında yüzde 80 anlaştığını dile getirdi.

SPLM-N, 2011'de Mavi Nil ve Güney Kurdufan eyaletlerinde hükümet güçleriyle çatışmaya başlamıştı.

Sudan Hükümeti ile Abdulaziz el-Hılu liderliğindeki muhalif silahlı grup SPLM-N örgütü, Nisan 2021'de barış müzakerelerini sürdürme kararı almıştı.

Silahlı SPLM-N örgütü, Mavi Nil ve Güney Kurdufan eyaletleri için bağımsızlık referandumu yapılması ve ülkede laik bir devlet kurulmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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Sudan'da hükümetin ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'le barış müzakereleri süresiz askıya alındı - Haberler
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