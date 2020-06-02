Sudan'da hükümeti eleştiren muhalif lider gözaltına alındı
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Sudan'da hükümeti eleştiren muhalif lider gözaltına alındı

Sudan'da Adil Barış Platformu Partisi Başkanı Tayyip Mustafa, hükümeti eleştirdiği makalesi nedeniyle gözaltına alındı.

Sudan'da hükümeti eleştiren muhalif lider gözaltına alındı
02.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:39

Sudan'da Adil Barış Platformu Partisi Başkanı Tayyip Mustafa, hükümeti eleştirdiği makalesi nedeniyle gözaltına alındı.

Partinin Siyasi İşler Sorumlusu Muhammed Ebuzir, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Adil Barış Platformu Partisi Başkanı ve devrik lider Ömer el-Beşir'in dayısı Mustafa'nın dün akşam gözaltına alındığını belirtti.

Ebuzir, parti lideri Mustafa'nın 31 Mayıs'ta İntibaha gazetesinde yayımlanan, hükümete bağlı Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu ve üyelerini eleştiren makalesi nedeniyle komisyonun şikayetiyle gözaltına alındığını ve karakolda bekletildiğini kaydetti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devrik lider Ömer el-Beşir rejiminin izlerinin ortadan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele ve tüm hakların iadesiyle ilgili 10 Aralık 2019'da bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

Menna, geçen ay, devrik lider Beşir ve ortaklarının 4 milyar dolarlık mal varlığına el konulduğunu açıklamıştı.

Tayyip Mustafa, makalesinde Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Sözcüsü Salah Menna'yı yolsuzlukla itham etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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