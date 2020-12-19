Sudan'da hükümet karşıtı protestoya polisten gazlı müdahale
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sudan'da hükümet karşıtı protestoya polisten gazlı müdahale

19.12.2020 18:26 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:30
Sudan'da hükümet karşıtı protestoya polisten gazlı müdahale

Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk'un başkanlığındaki geçici hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk'un başkanlığındaki geçici hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sudan'da binlerce kişi, Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesi ile sonuçlanan Aralık Devrimi'nin 2. yıldönümü nedeniyle sokaklara döküldü. Protestocular, Başbakan Abdullah Hamduk'un belirttiği ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşılmadığını vurgulayarak ve ekonomik krizi gerekçe göstererek Hamduk hükümetinin istifasını istedi. Lastikleri ateşe veren protestocular, "Halk rejimi devirmek istiyor" sloganı attı. Gösteriler nedeniyle gece saatlerinden itibaren sıkı güvenlik önlemleri alan polis, başkent Hartum'da göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, öfkeli vatandaşları sakinleştirmek amacıyla Sudan'daki devrimin ve kazanımların korunması vaadinde bulunarak, "Devrimin yıldönümünde silahlı kuvvetlerin, devrimin ve kazanımların koruyucusu olacağına dair sözümüzü tekrarlıyoruz" dedi.

Öte yandan Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle yapılan gösterilerin, ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından 11 Nisan'daki askeri müdahale sonucu 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. - HARTUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Gülben Ergen Nilgün Belgün
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Samsun Gaziantep Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sudan'da hükümet karşıtı protestoya polisten gazlı müdahale | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 18:36:26. #1.14#
title