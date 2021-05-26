Sudan'da hükümet ile Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey grubu arasında barış müzakereleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sudan'da hükümet ile Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey grubu arasında barış müzakereleri başladı

Sudan'da hükümet ile Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey grubu arasında barış müzakereleri başladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Sudan Hükümeti, silahlı grup Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) ile barış müzakerelerine yeniden başladı.

Sudan Hükümeti, silahlı grup Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) ile barış müzakerelerine yeniden başladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da başlayan müzakerelerin açılışına, SPLM-N örgütü lideri Abdulaziz el-Hılu, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk katıldı.

Açılışta konuşan el-Burhan, "Kalbimiz açık ve daha önceki anlaşmalarımızda başlattığımız Sudan barışını sağlamaya kararlıyız." dedi.

Sudan Başbakanı Hamduk ise SPLM-N ile müzakerelerin temel amacının özellikle ülkesinin halkının istikrarı ve refahı olduğunu açıkladı.

Sudan Hükümeti ile Abdulaziz el-Hılu liderliğindeki muhalif silahlı grup SPLM-N örgütü, Nisan 2021'de barış müzakerelerini sürdürme kararı almıştı.

Silahlı SPLM-N örgütü, Mavi Nil ve Güney Kordofan eyaletleri için bağımsızlık referandumu yapılması ve ülkede laik bir devlet kurulmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ryanair'e ait uçağa bomba ihbarının İsviçre'den yapıldığını açıkladı
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ryanair'e ait uçağa bomba ihbarının İsviçre'den yapıldığını açıkladı
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: '(Ryanair'in acil inişiyle ilgili) Bomba ihbarı İsviçre'den geldi.
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: "(Ryanair'in acil inişiyle ilgili) Bomba ihbarı İsviçre'den geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Lukas Podolski Servet Yardımcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sudan'da hükümet ile Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey grubu arasında barış müzakereleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 19:12:50. #1.13#

title