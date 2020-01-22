Sudan'da hayvanat bahçesinde açlıktan kırılan aslanlara gönüllüler yardım etti
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Sudan'da hayvanat bahçesinde açlıktan kırılan aslanlara gönüllüler yardım etti

Sudan'ın başkenti Hartum'daki bir hayvanat bahçesinde açlık ve hastalık nedeniyle ölmek üzere olan aslanlara hayvanseverler sahip çıktı

22.01.2020 21:03 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:03
Sudan'da hayvanat bahçesinde açlıktan kırılan aslanlara gönüllüler yardım etti

'ın başkenti 'daki bir hayvanat bahçesinde açlık ve hastalık nedeniyle ölmek üzere olan aslanlara hayvanseverler sahip çıktı.


Yıllardır ekonomik krizle mücadele eden ve son bir yıldır darbe ve darbe girişimleriyle anılan Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın başkentindeki Kuraşi Hayvanat Bahçesi'nde 5 aslan, yetersiz beslenme ve yaraları tedavi edilmediği için oldukça zayıf düştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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