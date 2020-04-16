Sudan'da hayat pahalılığı protesto edildi
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Hartum, Sudan, Güncel

Sudan'da hayat pahalılığı protesto edildi

Sudan'ın başkenti Hartum'da, ulusal para biriminin önemli ölçüde değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi.

16.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:40
Sudan'da hayat pahalılığı protesto edildi

Sudan'ın başkenti Hartum'da, ulusal para biriminin önemli ölçüde değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi.

Başkentte Savunma Bakanlığı ve ordunun genel karargahı yakınında toplanan yüzlerce kişi, hayat pahalılığını protesto etti ve Başbakan Abdullah Hamduk'un istifasını istedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup eylemci, bariyerler ve dikenli tellere rağmen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in devrilmesine yol açan gösterilerin düzenlendiği ordu karargahı önündeki caddeye girmeyi başardı ve oturma eylemi başlatmak istedi.

Grup, Başbakan ve hükümet aleyhinde slogan attı.

Polis, kalabalığın artmasına fırsat vermeden protestocuları bölgeden uzaklaştırdı.

Askerler de muhtemel eylemler sebebiyle bölgeye çıkan tüm yolları trafiğe kapatarak, geniş güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye çıkan cadde ve sokaklarda zaman zaman polis ve protestocular arasında kovalamaca yaşandı.

30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi 2019'da sona ermişti

Ülkede, "Birleşik Halk Topluluğu" ismiyle örgütlenen gruplar, haftalardır sürdürdükleri protesto gösterilerinde, hayat pahalılığının yanı sıra geçici yönetimin partizanca, Sudan'ın İslami değerleri, kimliğine düşman ve kendinden olmayanları dışlayan politikalarına karşı çıktıklarını savunuyor.

Aralık devriminin ardından yeni yönetimin icraatlarından ve gidişattan rahatsız olanların başlattığı protesto hareketlerine, eski rejim yanlıları ile çeşitli İslami hareket ve partiler de destek veriyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ülke, hayat pahalılığı nedeniyle artan gösteriler sonrası ordunun müdahalesiyle hükümet değişikliğine gitse de ekonomik krizden bir türlü kurtulamadı.

Kaynak: AA

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