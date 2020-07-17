Sudan'da, Hafter saflarında savaşmaya giden 160 kişi yakalandı
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Sudan'da, Hafter saflarında savaşmaya giden 160 kişi yakalandı

Sudan güvenlik güçleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında savaşmak üzere bu ülkeye geçmeye çalışan aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 160 kişiyi yakaladı.

Sudan'da, Hafter saflarında savaşmaya giden 160 kişi yakalandı
17.07.2020 13:09 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:12

Sudan güvenlik güçleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında savaşmak üzere bu ülkeye geçmeye çalışan aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 160 kişiyi yakaladı.?

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Adem Muhammed Salih, Libya Çad sınırındaki Kuzey Darfur eyaletinden Hafter'e katılmak üzere Libya'ya geçmek isteyen aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 160 kişinin yakalandığını bildirdi.

Sudan güvenlik güçleri, 28 Haziran'da da Darfur eyaletinin farklı bölgelerinde yapılan operasyonla Hafter'in saflarında savaşmak üzere bu ülkeye geçmeye çalışan 8'i çocuk 122 kişiyi yakalamıştı.

Suriyeli paralı askerlerin sayısı artıyor

Suriye'de yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimine destek veren Rusya'nın, Libya'da Hafter saflarını Suriye'den yeni paralı savaşçılarla güçlendirmeye hız verdiği ortaya çıkmıştı.

Rusya'nın son olarak Irak sınırındaki Deyrizor ilinde rejime bağlı "Şebbiha" milisleri ile İran destekli yabancı gruplardan Fatimiyyun, Zeynebiyyun ve Kudüs tugayları saflarından çoğu Suriyeli 300 savaşçıyı aylık 1000-1500'er dolar karşılığında Libya'ya gönderdiği bildirilmişti.

Söz konusu yeni savaşçılar arasında İran ve Afganistan kökenliler de bulunuyor.

Rusya'nın şu ana kadar Suriye'nin çeşitli illerinden, Hafter'in saflarına gönderdiği paralı savaşçı sayısının 2 bine yakın olduğu tahmin ediliyor.

Hava trafiği takip uzmanları, son dönemde "Esed rejimiyle ilişkisi bulunduğu" gerekçesiyle ABD'nin yaptırım listesindeki "Cham Wings" isimli hava yolu şirketine ait yolcu ve kargo uçaklarının Suriye'den havalanarak, Libya'da Hafter bölgesindeki askeri hava üslerine ve havalimanlarına indiğini tespit etmişti.

Hafter safları

Ayrıca yoğun bir Mısır nüfusu barındırmayan Suriye, salı günü Mısır'a tek yön haftada 3 sefer düzenleme kararı almıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında, Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçının bulunduğu belgelenmişti.

Siyasi istikrarsızlık, ekonomik sıkıntılar ve işsizlikle boğuşan Sudanlı gençlerin, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bazı güvenlik şirketlerince, güvenlik görevlisi olarak işe alınacakları vaadiyle Libya'da bir askeri eğitim kampına götürülerek, 3 ay boyunca yoğun askeri eğitim verildikten sonra Hafter saflarında savaştırıldığı ortaya çıkmıştı.

?Libya'da başkent Trablus'u ele geçirme amacıyla saldırı başlatan ve 14 ay sonunda başarısızlığa uğrayan Hafter, insan kaynağı eksiğini kapatmak için isyancı çeteler, soykırımla suçlanan milis gruplar, Rusya aracılığıyla yabancı paralı askerlere giderek daha fazla başvuruyor.

Kaynak: AA

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