Sudan'da Gösteriye Göz Yaşartıcı Gazla Müdahale

Sudan'ın başkenti Hartum'da Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması için düzenlenen gösteriye güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, polis, görevi bırakması talebini içeren bir mektubu Beşir'e teslim etmek üzere Başkanlık Sarayı'na yürüyen binlerce göstericiyi göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı. Polis, onlarca göstericiyi gözaltına aldı.

Protestolara karşı tedbir olarak binlerce asker ve polis başkentin orta kesiminde konuşlanmış durumda.

Farklı meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği, bugün 12 kentte gösteriler düzenleneceğini duyurmuştu.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, başkent Hartum'da cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ilk günden bu yana gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Olaylarda 131 kişinin de yaralandığını ifade eden İbrahim, ölüm vakaları hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini aktarmıştı ancak muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA