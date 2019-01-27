Sudan'da Gösteriler Bugün de Devam Etti

Sudan'da farklı meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği, başkent Hartum'un pek çok bölgesinde oturma eylemi ve gösteri düzenlendiğini duyurdu.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkentin batısında yer alan Umdurman kentine bağlı Cebra, es-Sahafe, Eburuf, El-Mevrede, Burri ve es-Sevra semtlerindeki meydanlarda 3 saat boyunca oturma eylemi, Hartum'un Şembat, Halfayetil Muluk, El-Kelakle, Vid el-Bahit, Şembat Cenub ve İmtidat Nasır bölgelerinde de gösteri yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, gösteri yapılmasına izin verilmeyen bazı semtlerde ise gece gösterileri yapılacağı ifade edilirken, gösterilere katılanların sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

Öte yandan görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin bazı oturma eylemlerini dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını aktardı.

Resmi makamlardan gösterilerle ilgili açıklama yapılmadı.

Sudan Meslek Grupları Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri ve Muhalif Toplanma Koalisyonu dün, Sudanlıları pazar günü başkentteki pek çok noktada gösteri yapmaya çağırmıştı.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

Kaynak: AA