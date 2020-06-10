Sudan'da göstericiler, hükümetin istifasını istedi Sudan'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde, geçici hükümetin istifası istendi.

Sudan'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde, geçici hükümetin istifası istendi.

Başkent Hartum'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında toplanan göstericiler, "Yabancı sömürgeciliğine hayır, hükümet istifa artık" yazılı pankartlar açtı.

Eylemciler, "Halk, rejimin yıkılmasını istiyor, istifa edin" sloganları attı.

Askeri araçlar ve beton bariyerlerle girişi kapatılan ordu karargahı önüne kadar yürüyen eylemciler, ordu içerisinde birliğin sağlanması çağrısı yaptı.

Göstericiler, ülkedeki ekonomik durumun iyileştirilmesi taleplerini de dile getirdi.

Protestoculardan Muhammed Fadl, geçici hükümetin yetkilerini aştığını ve seçimle başa gelmiş gibi çalıştığını belirtti.

Fadl, göstericilerin ülkede Birleşmiş Milletler (BM) misyonunu istemediğini aktardı.

Başkent Hartum'un yanı sıra Kadarif, Sinnar ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde de hükümetin istifası ve hayat pahalılığı gerekçesiyle yüzlerce kişi protesto eylemi düzenledi.

Sudan'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının askeri darbeyle devrilmesinin ardından 21 Ağustos 2019'da 39 ay sürecek asker-sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), geçen hafta Sudan'da yeni bir siyasi misyon oluşturma ve BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücünün (UNAMID) misyonunun süresini yıl sonuna kadar uzatma kararı almıştı.

Hükümet, BM siyasi misyonunun geçiş döneminin istikrarı ve desteklenmesi için talep edildiğini belirtirken, muhaliflerse yabancıların vesayeti altına girildiği gerekçesiyle karara karşı çıkıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan ve hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasında yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 3 milyon kişi evlerinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA