Sudan'da gösteri
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin slogan atması -Göstericilerin yürümesi -Göstericilerin ellerinde taşıdığı dövizler HARTUM - Sudan'da Meslek Odaları Birliğinin çağrısıyla başkent Hartum'daki Başbakanlık binası önünde toplanan göstericiler, Ömer el-Beşir iktidarını sona erdiren Aralık 2018...
17.08.2020 21:50 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:57
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Göstericilerin slogan atması
-Göstericilerin yürümesi
-Göstericilerin ellerinde taşıdığı dövizler HARTUM - Sudan'da Meslek Odaları Birliğinin çağrısıyla başkent Hartum'daki Başbakanlık binası önünde toplanan göstericiler, Ömer el-Beşir iktidarını sona erdiren Aralık 2018 devrim hedeflerinin yerine getirmesi talebiyle protesto düzenledi. Sudan bayrakları taşıyan göstericiler, slogan attı.
Kaynak: AA