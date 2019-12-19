Sudan'da Genelkurmay Başkanlığı binasında yangın
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Sudan'da Genelkurmay Başkanlığı binasında yangın

Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Genelkurmay Başkanlığı binasında yangın çıktı.

19.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:52
Sudan'da Genelkurmay Başkanlığı binasında yangın

'ın başkenti 'da bulunan binasında yangın çıktı.


Sudan'ın başkenti Hartum'da Genelkurmay Başkanlığı binasının 10. katında yangın çıktı. Sudan Ordu Sözcüsü Amir Muhammed el-Hasen, yangının merkezi klimaların patlamasından kaynaklandığını ve kısa sürede sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındığını açıkladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada büyük hasar meydana geldiği ifade edildi. - HARTUM

Kaynak: İHA
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