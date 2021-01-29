Sudan'da geçiş döneminin yönetim organları gelecek ay tamamlanacak
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Sudan'da geçiş döneminin yönetim organları gelecek ay tamamlanacak

29.01.2021 00:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 00:52
Sudan'da geçiş döneminin yönetim organları gelecek ay tamamlanacak

Sudan Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi, 4 Şubat'ta Egemenlik Konseyi ve bakanlar kurulunun 15 Şubat'ta ise yasama meclisinin oluşumunun tamamlanacağını açıkladı.

Sudan Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi, 4 Şubat'ta Egemenlik Konseyi ve bakanlar kurulunun 15 Şubat'ta ise yasama meclisinin oluşumunun tamamlanacağını açıkladı.

Egemenlik Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El Burhan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplantı yaptı.

Toplantıda geçiş döneminde Egemenlik Konseyi, bakanlar kurulu ve yasama meclisinden oluşan yönetim yapısının son şeklini alması ve valilerin belirlenmesi konusu tartışıldı.

Buna göre 31 Ocak hükümet programının tanıtımı, 4 Şubat Egemenlik Konseyi ve bakanlar kurulu, 15 Şubat ise yasama meclisinin oluşumunun tamamlanma tarihi olarak belirlendi.

-29 üyeli yeni Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, 3 Aralık 2020'de Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi'nin kurulmasına ilişkin kararname yayımlamıştı.

Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi, Burhan'ın yanı sıra yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, Yasir el-Ata, Şemseddin el Kebbaşi, İbrahim Cabir ve Abdurrahim Dagalu gibi ordudaki önemli isimlerin yanında mevcut geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonundan 13 üye, çok sayıda silahlı hareketi bünyesinde barındıran Devrimci Cephesi'nden 7 üye ve Doğu bölgesinden 2 temsilciden oluşuyor.

Konsey, Sudan'ın üstün çıkarlarına hizmet edecek şekilde geçiş dönemine yön vermek, taraflar arasındaki fikir ayrılıklarını çözmek ve geçiş döneminin başarısı ve görevlerin yerine getirilmesi için gerekli desteği sağlamakla sorumlu.

Sudan'da geçiş dönemi ortaklarının planladığı takvime göre 2024 başlarında geçiş döneminin sonlanmasıyla seçimlere gidilip askerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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