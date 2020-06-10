- Sudan'da geçici hükümet protesto edildi: "Yabancı sömürgeciliğine hayır"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Sudan'da geçici hükümet protesto edildi: "Yabancı sömürgeciliğine hayır"

- Sudan'da geçici hükümet protesto edildi: "Yabancı sömürgeciliğine hayır" Sudan'ın başkenti Hartum'da ordu karargahına yürüyen protestocular, "Yabancı sömürgeciliğine hayır" yazılı pankartlar açarak geçici hükümetin istifasını istedi.

10.06.2020 22:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 22:48

- Sudan'da geçici hükümet protesto edildi: "Yabancı sömürgeciliğine hayır"

HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da ordu karargahına yürüyen protestocular, "Yabancı sömürgeciliğine hayır" yazılı pankartlar açarak geçici hükümetin istifasını istedi. Göstericiler BM misyonunu bölgedeki istemediklerini ifade etti.

Sudan'ın başkenti Hartum'da yüzlerce kişi, Ömer El-Beşir iktidarına yapılan askeri darbe sonrası gelen geçici yönetime karşı tepki amacıyla protesto düzenledi. Protestocular, başkent Hartum'da bulunan ordu karargahı önüne yürüyerek orduda birlik olunmasını istedi. "Yabancı sömürgeciliğine hayır" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, ülkede Birleşmiş Milletler misyonunu da istemediklerini ifade etti. Hartum polisi ise yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Öte yandan geçici hükümet tarafından BM misyonu bölgede istikrar için istenirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de geçtiğimiz hafta Sudan'da yeni bir siyasi misyon oluşturulması yönünde karar almıştı.

- Sudan'da geçici hükümet protesto edildi: 'Yabancı sömürgeciliğine hayır'

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Virüsün bulaşılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş Haber
Virüsün bulaşılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Haber
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Haber
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Batman Valisi'nden 'vahşi' sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor
Batman Valisi'nden "vahşi" sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Engin Altay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Haziran Antalya Instagram İngiltere
Şu an buradasınız: - Sudan'da geçici hükümet protesto edildi: "Yabancı sömürgeciliğine hayır" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 22:58:23. #1.15#
title