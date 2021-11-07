Sudan'da gece yarısı toplanan protestoculara polis müdahale etti

Sudan'da polis, başkent Hartum'da toplanan ordu karşıtı göstericilere göz yaşartıcı bomba ile müdahale etti.

Sudan Meslek Odaları Birliği'nin pazar ve pazartesi günleri için yaptığı gösteri çağrısı sonrası gece saatlerinde başkent Hartum'un işlek caddelerinden Sittin'de toplanan protestocular polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Polis, lastik yakıp, yolları taşlarla kapatan göstericilere göz yaşartıcı bombayla karşılık verdi.

Bölgede polisin müdahalesi halen sürüyor.

Sudan Meslek Odaları Birliği, cuma günü yaptığı açıklamada, "Devrimci güçler, tüm bileşenleriyle bayraklarını kaldırdı: Asker ile müzakere yok. Pazarlık yok. Ortaklık yok." ifadelerini kullanmıştı.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Ülkenin birçok yerinde telefon ve internet hatları kesilirken, askeri güçler, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına almıştı.

Sudan'da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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