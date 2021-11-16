Sudan'da gazeteciler basına yönelik ihlalleri protesto etti

Sudan'da onlarca gazeteci, basın özgürlüğünün kısıtlanması, meslektaşlarının gözaltına alınması ve medya kuruluşlarına yönelik saldırıları protesto etti.

Başkent Hartum'daki eylemde gazeteciler, "Özgür basın, askeri darbeye karşı halk ile beraberdir", "Gazetecilerin hedef alınmasına hayır", "İçerideki gazetecileri serbest bırakın" ve "İnternet kısıtlamasını kaldırın" yazılı pankartlar taşıdı, askeri müdahale karşıtı slogan attı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalı, 14 Kasım'da Sudan ofisi müdürü Musellemi Kebbaşi'nin polis tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bağımsız Sudan Gazeteciler Ağı'ndan aynı gün yapılan açıklamada da Demokrat Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı El Hac Warrak ve Sudan devlet televizyonu Haber ve Siyasi İşler Müdürü Mahir Ebu Cuh'un da aralarında bulunduğu bir grup gazetecinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Darbeci güçlerin daha fazla suç işleyebilmesi için internet hizmetinin kesintiye uğratılmasını, halkın internet ve iletişim hakkından mahrum bırakılmasını kınıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Ülkede 25 Ekim'den bu yana internet kısıtlaması sürüyor.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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