Sudan'da Fetö Okullarının Tmv'ye Devredilmesi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Sudan'da devraldığı 5 okulda eğitime başladı.



TMV Sudan Koordinatörü Ömer Alçep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hummalı çalışmalar sonucunda okulların yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirildiğini belirtti.



Titiz yürütülen çalışmalar neticesinde Fetullahçı Terör Örgütünden (FETÖ) hiçbir iz bırakmadıklarını aktaran Alçep, "Planladığımız gibi bütün işlerimizi gününde bitirdik. Yapacağımız son rötuşların ardından okullarımızın çehresi bambaşka bir boyut kazanacak. Türkiye Maarif Vakfı Okulları, en kısa sürede Sudan'ın en iyi okulları arasında kendine yer bulacak." diye konuştu.



Anaokulu, ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim veren okullara ilginin üst seviyede olduğunun altını çizen Alçep, şunları kaydetti:



"Teslim aldığımız günden itibaren okullarımıza ciddi bir rağbet oldu. Yemen, Suriye, Mısır, Filistin, Tunus ve birçok milletten öğrencimiz var. Sudanlı anne-babaların bu ilgisi şüphesiz bizleri çok memnun etti. Şu an itibarıyla toplam 957 öğrenciyle eğitime başladık. Tabii devam eden kayıt süresini göz önüne aldığımızda, bu rakamın artacağını tahmin ediyoruz."



Alçep, okullarda 9'u Türk toplam 124 personelle hizmet verdiklerini söyledi. Darfur eyaletindeki FETÖ okullarının devrinde de son aşamaya geldiklerini aktaran Alçep, Nyala şehrindeki FETÖ okulları için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Sudan hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı 5 okulu 13 Mayıs 2017'de TMV'ye devretmişti.